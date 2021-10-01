أميركا تحذر تركيا من شراء أسلحة روسية

شددت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، على أنه يجب على تركيا عدم اقتناء أي معدات عسكرية روسية. وقالت شيرمان، الجمعة، إن تركيا ستواجه تبعات في حال شرائها دفعات جديدة من الأسلحة الروسية، حسبما نقلت وكالة رويترز.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان أعلن في وقت سابق أنه “غير متردد” بشأن شراء أنقرة الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي “إس 400” الروسية. وأوضح أردوغان أن رفض واشنطن عودة أنقرة لبرنامج إنتاج طائرات “إف 35” الأميركية المتطورة لم يمنح بلاده أي خيار سوى اللجوء إلى روسيا، للحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي “إس 400”.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تقول إن الصواريخ إس-400 تمثل تهديداً لطائراتها المقاتلة طراز إف-35، ولنظم الدفاع الأشمل لحلف شمال الأطلسي، وفق رويترز.