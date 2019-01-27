أميركا تحذر من رد قوي في حال التعرض للمعارضة الفنزويلية

حذرت الولايات المتحدة، الأحد، نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا من القيام بأي عمل “ترهيبي أو عنيف” بحق المعارضة، أو البعثة الدبلوماسية الأميركية في كراكاس، مهددة بـ”رد قوي” في حال حصول ذلك.

وقال مستشار الأمن القومي لدونالد ترمب، جون بولتون، في تغريدة على تويتر، إن “أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية، أو بحق الزعيم الديمقراطي لفنزويلا، خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية نفسها، سيعتبر اعتداء خطيراً على دولة القانون، وسيؤدي إلى رد قوي” من قبل الولايات المتحدة.

ومع أن هذا التحذير لم يوجه إلى مجموعة محددة أو أفراد معينين، إلا أن بولتون كان اعتبر في تغريدة سابقة أن “الدعم الكوبي لقوات الأمن والقوات شبه العسكرية” التابعة لمادورو معروف تماماً.

من جهته، نفى الكرملين، الأحد، وجود مرتزقة روس في فنزويلا قد يكونون أرسلوا لدعم مادورو.

وكان مادورو قد أعلن الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فردت أنه لا يحق للرئيس الاشتراكي قطع العلاقات وطرد دبلوماسيين.

واعترفت الولايات المتحدة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غواديو، رئيساً، فيما أكدت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا السبت أنها ستحذو حذوها إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات خلال “ثمانية أيام”.