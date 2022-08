أميركا تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا وتدعو رعاياها إلى الاستعداد للمغادرة

حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى إثيوبيا بسبب خطر تصاعد النزاع المسلح هناك، ودعت مواطنيها للاستعداد لمغادرة إثيوبيا.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت السفارة الأمريكية لدى أديس أبابا: “تدهورت الأوضاع الأمنية في إثيوبيا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيغراي”.

وأضافت: “نقترح بشدة أن يعيد المواطنون الأمريكيون النظر بجدية في السفر إلى إثيوبيا، وأن يفكر أولئك الموجودون حاليا في إثيوبيا في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد”.

The security environment in Ethiopia has deteriorated significantly in the last several days with a continued escalation of armed conflict and civil unrest in Amhara, Afar and Tigray. 1/2

