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أميركا تحذّر شركات الصين من انتهاك العقوبات على روسيا

9 - مارس - 2022

واشنطن

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قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأميركية على التصدير إلى روسيا يمكن أن تتعرض للحرمان من المعدات والبرامج الأميركية التي تحتاج إليها في صناعة منتجاتها.

وقالت ريموندو في المقابلة التي نشرت الثلاثاء إن الولايات المتحدة يمكنها “فعليا إغلاق” الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات أو أي شركات صينية تتحدى العقوبات الأميركية بمواصلة إمداد روسيا بالرقائق والتكنولوجيا الأخرى المتقدمة.

وكان الرئيس الأميركي قد حظر في وقت سابق من الثلاثاء واردات الغاز الروسي، في خطوة تصعيدية بوجه روسيا التي تستمر بغزوها لأوكرانيا.

    المصدر :
  • وكالات

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