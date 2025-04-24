أميركا تخطر اليابان بعدم إمكانية منحها معاملة جمركية خاصة

رسوم ترامب الجمركية طالبت العديد من الدول ومن بينها لبنان

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الخميس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت الوفد التجاري الياباني بأنها لا تستطيع منح اليابان معاملة خاصة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك ردا على طلب من طوكيو خلال المفاوضات الوزارية التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقل التقرير عن عدة مصادر حكومية القول إن وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا طالب خلال المحادثات بمراجعة الرسوم الجمركية على السيارات والصلب، لكن الجانب الأمريكي قال إنه “لا يستطيع منح معاملة خاصة لليابان وحدها”.

وورد في التقرير أن أكازاوا يعتزم المطالبة بمراجعة الرسوم مرة أخرى في المفاوضات المقبلة وتأكيد إدراجها موضوعا للمناقشة.

وقالت قناة أساهي التلفزيونية يوم الأربعاء إن أكازاوا قد يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الثانية من محادثات الرسوم الجمركية في وقت قريب قد يكون 30 أبريل نيسان.