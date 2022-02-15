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أميركا تدعو مواطنيها الى مغادرة بيلاروسيا

15 - فبراير - 2022
أنتوني بلينكين

أنتوني بلينكين

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أصدرت السفارة الأمريكية في بيلاروسيا بيانًا حثت فيه المواطنين الأمريكيين على مغادرة بيلاروسيا على الفور.

وقالت السفارة، “لا تسافروا إلى بيلاروسيا بسبب التطبيق التعسفي للقوانين، وخطر الاحتجاز. فضلا عن القلق المتعلق بالتعزيز العسكري الروسي على طول حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا وكورونا وتداعياتها، وقيود الدخول ذات الصلة”.

وأضافت لا تسافروا إلى بيلاروسيا وغادروا البلاد عبر الوسائل التجارية أو الخاصة على الفور.

وتجري مناورات روسية – بيلاروسية مشتركة في الفترة من 10 إلى 20 شباط الحالي، تحت عنوان “عزيمة الاتحاد – 2022”.

وتخصص هذه المناورات للتدريب على إحباط وصد العدوان الخارجي، وكذلك على مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.

هذا وصرح ممثلو روسيا وبيلاروسا مرارا وتكرارا بأن هذه المناورات تحمل طابعا دفاعيا ولا تهدد أحدا.

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