أميركا تطالب الحوثي بوقف فوري للانتهاكات

طالبت وزارة الخارجية الأميركية ميليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات التي تمارسها ضد اليمنيين، وإطلاق سراح المحتجزين في السجون لديها فوراً، معتبرةً أن اليمن لديه فرصة حقيقية للسلام، وأنه يجب على الحوثيين استغلالُها.

وأشارت الخارجية إلى أن الحوثيين يواصلون هجومهم في مأرب، مع عواقب إنسانية مدمرة، بدلاً من اختيار السلام، مضيفة أنه “لا ينبغي أبداً تجريم ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير”.

يأتي ذلك فيما اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحوثيين بمواصلة “استدراج” اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة، وذلك بحسب “العربية”.

١-تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من ايران استدراج اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة وارسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرها ونفاذ مخزونها البشري، جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة pic.twitter.com/uCRrfR2Ogt — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 30, 2021