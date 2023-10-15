أميركا تعرض على رعاياها في "إسرائيل" الإجلاء بحرًا

أعلن متحدث باسم السفارة الأميركية اليوم الأحد، أنّ الولايات المتحدة تعرض على الأميركيين المقيمين في “إسرائيل” وأقاربهم الإجلاء بحرًا من مدينة حيفا إلى قبرص غدًا الإثنين.

وأكد المتحدث ما ورد في نشرة إرشادية نُشرت على الإنترنت اليوم الأحد بهذا الخصوص.

هذا وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت أمس السبت، إنها سمحت بمغادرة موظفي الحكومة غير الأساسيين في السفارة في القدس والمكتب الفرعي الأميركي في تل أبيب وكذلك أفراد عائلاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار “يرجع للوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في إسرائيل”.

يأتي هذا بينما تواصل إسرائيل اليوم استعداداتها لهجوم بري وشيك على قطاع غزة، فيما تحولت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض بسبب الغارات المكثفة، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع المحاصر، مع مخاوف من تدهور إضافي في الوضع.