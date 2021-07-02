أميركا تعلّق تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية

بعد تعليقها لمدة 17 سنة، استؤنفت أحكام الإعدام بأمر من وزير العدل السابق ويليام بار منذ 2020، وخلال الفترة بين يوليو 2020 ويناير 2021 قامت السلطات الفيدرالية الأمريكية بإعدام 13 شخصا.لكن في خطوة تمثل تقدما على صعيد حقوق الإنسان في عهد الرئيس جو بايدن، أمر وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية.

وقال غارلاند في مذكرة موجهة إلى المسؤولين الكبار في الوزارة إن أحكام الإعدام تثير قلقا بالغا، مضيفا أن وزارة العدل يجب أن تضمن الحقوق الدستورية للجميع ضمن منظومة العدل الجنائي الفدرالية، إضافة إلى “المعاملة العادلة والإنسانية”.

وطالب غارلاند بمراجعة أساليب الإعدام، وأمر لمكتب السجون الأمريكي بتعليق استخام الحقنة القاتلة حتى إتمام المراجعة.

ولم تشر المذكرة إلى ما إذا كانت الحكومة الفدرالية ستستمر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الحكومين في القضايا الجنائية في المستقبل، بحسب قناة “إن بي سي” الأمريكية.