أميركا.. تغريم إيران 104 مليون دولار بهجوم الظهران 1996

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أمرت قاضية اتحادية في واشنطن الاثنين بأن تدفع إيران 104.7 مليون دولار لضحايا هجوم بشاحنة ملغومة يعود إلى يونيو/حزيران 1996 في الظهران بالسعودية أسفر عن مقتل 19 جنديا أميركيا، رغم أنه من غير الواضح متى وكيف يمكن أن يحصل المدعون على هذه الأموال.

وأصدرت القاضية بيريل هاول حكما على #إيران والحرس الثوري اللذين لم يدافعا عن المزاعم بشأن دورهما في الهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخبر.

وقالت هاول إن 15 جنديا كانوا في المجمع عندما حدث الانفجار يمكنهم أيضاً أن يحصلوا على تعويضات جراء ما سببه الهجوم من اضطراب عاطفي متعمد.

كما ذكرت القاضية أن 24 من أقاربهم يمكن أن يحصلوا على تعويضات نتيجة الألم النفسي الذي حل بهم نتيجة رؤية كيف أثر الهجوم على أحبائهم.

ورفضت هاول “التعويضات التأديبية”، قائلةً إن القانون الأميركي لم يسمح بها للهجمات التي وقعت قبل عام 2008.

وطلبت الدعوى تعويضات في إطار ما يسمى بـ”الاستثناء في مجال الإرهاب لقانون الحصانات السيادية الأجنبية”.

وقال بول جاستون محامي المدعين في مقابلة: “المدعون سعداء بالقرار ويتطلعون لبدء جمع الأموال.. حكم المحكمة يمنحهم قدرا من العدالة”.

وأدين 13 عضوا من ميليشيا حزب الله اللبنانية في يونيو/حزيران 2001 في محكمة اتحادية بمدينة الإسكندرية في ولاية فرجينيا بسبب دورهم في هذا الهجوم.

المصدر واشنطن – رويترز