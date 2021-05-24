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أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 8:35 صباحًا
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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بسبب “الفظائع” في إقليم تيغراي، اعلنت الحكومة الأميركية عن فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مشيرة إلى أنها حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في الإقليم.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن “الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة”، مشيرا إلى أن “هذا وقت تحرك المجتمع الدولي”.

وقتل آلاف واضطر مئات آلاف آخرين على النزوح في إقليم تيغراي بسبب الأعمال القتالية منذ تشرين الثاني الماضي، وذلك بحسب “رويترز”.

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