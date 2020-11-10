أميركا تقر تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إقرار بلاده تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن بومبيو، قوله إن الموافقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة “إف-35 لايتنينج 2” ، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة “إم.كيو-9بي” ومجموعة من الذخائر “جو-جو” و”جو-أرض”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن وزارة الخارجية تعتزم الموافقة على بيع عتاد دفاعي متطور للإمارات بقيمة 23.37 مليار دولار .

وفي 22 تشرين الأول الماضي، أكد بيان إماراتي أمريكي مشترك التزام البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، أن الحوار الاستراتيجي بينهما، يعزز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

وشدد البيان على التزام الإمارات وأمريكا بتطوير العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما من خلال إطلاق هذا الحوار الاستراتيجي الجديد.