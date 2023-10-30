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أميركا تقول أنها نقلت لإسرائيل قلقها بشأن قطع الاتصالات في غزة

منذ 13 دقيقة
من غزة -فرانس برس

من غزة -فرانس برس

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قالت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها قلقة بشأن قطع الاتصالات في غزة.

وأضافت “أوضحنا ذلك للقادة الإسرائيليين ونعلم أن شبكات الاتصالات بدأت في العودة.. هذا أمر حيوي.

قطع الاتصالات يعرض حياة المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني للخطر ويهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة”.

هذا وأشارت منظمة “نت بلوكس” لمراقبة الشبكات، إلى أن خدمة الإنترنت بدأت تعود بشكلٍ تدريجي إلى قطاع غزة صباح الأحد 29\10\2023، بعد أن انقطعت الجمعة، خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.

وذكرت “نت بلوكس” عبر منصة “أكس”، أن “بيانات الشبكة في الوقت الحقيقي تظهر أن الاتصال بالإنترنت يعود في قطاع غزة”.

وأكد أحد المتعاونين مع وكالة “فرانس برس” في غزة أنه تمكن من الاتصال بالإنترنت وبشبكة الهاتف المحمول وأنه استطاع الاتصال بأشخاص آخرين.

    المصدر :
  • رويترز

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