أميركا تكشف عن "استعداد" روسيا للعودة إلى اتفاق حبوب البحر الأسود

كشفت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة علمت أنّ روسيا مستعدة للعودة إلى محادثات اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكننا “لم نر أي دليل على ذلك حتى الآن”.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في 17 يوليو/ تموز. وقالت غرينفيلد إنه إذا أرادت روسيا نقل الأسمدة إلى الأسواق العالمية وتسهيل المعاملات الزراعية “سيتعين عليهم (الروس) العودة إلى هذ الاتفاق”.

وقالت من دون أن تسهب في التفاصيل: “لاحظنا مؤشرات على أنهم قد يكونون مهتمين بالعودة إلى المناقشات. لذا سننتظر حتى نرى مدى احتمال حدوث هذا بالفعل”.