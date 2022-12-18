أميركا تمنع "مخططًا أوكرانيًا" لاغتيال رئيس الأركان الروسي

حاولت واشنطن منع كييف من شن هجوم على رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، بغرض اغتياله، وفق ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

محاولة اغتيال

فقد أوضحت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين أميركيين أن الإدارة الأميركية كانت أول من اكتشف أن غيراسيموف كان يخطط لزيارة الخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا، لكنّ الولايات المتحدة لم تمرر هذه المعلومات إلى أوكرانيا، “خوفًا من أن تؤدي محاولة اغتياله إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا”.

كما أضافت أنه بعدما علمت كييف بأنباء الزيارة، حاول المسؤولون الأميركيون من دون جدوى إقناع أوكرانيا بإلغاء الهجوم، حيث مضت أوكرانيا في تنفيذ مخططها لكن غيراسيموف لم يصب بأذى.

زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الروسي

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت، اليوم الأحد، بأنّ وزير الدفاع، سيرغي شويغو، زار المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لتفقد عمل القوات في منطقة العمليات الخاصة.

أضافت أنّ شويغو استمع، في مركز القيادة، إلى تقارير من القادة حول الوضع وإجراءات القوات الروسية في مناطق العمليات.

بوتين يطلع على سير العمليات

في سياق العمليات على الأرض الأوكرانية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على أعمال المقرات المشتركة للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا وعقد اجتماعات منفصلة مع القادة.