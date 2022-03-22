أميركا “تنسّق” مع دول أوروبية لعزل روسيا دوليًا!

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، أنها اتفقت مع كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا على عزل روسيا دوليا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان إن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان تحدثت اليوم الثلاثاء مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، حيث دانت ما وصفتها بالأساليب “الوحشية”، التي يتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

كما أضاف أن شيرمان أجرت مباحثاتها مع الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا ديلاتر، والمدير السياسي لوزارة الخارجية الألمانية تيورن بيلمان، والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكوي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأميركا الشمالية جيمس كليفرلي.

وقال إن المشاركين ناقشوا أهمية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا والتدابير الاقتصادية الإضافية الرامية إلى مساءلة روسيا وروسيا البيضاء.

كما أوضح أن جميع المشاركين اتفقوا على مواصلة العمل على “عزل الاتحاد الروسي على الساحة الدولية نظرا لانتهاكه الصارخ للقانون الدولي ومبادئه”.

يشار إلى أن روسيا تعرضت لآلاف العقوبات الغربية بعد إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط الماضي. وبهذه العقوبات باتت روسيا الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات حول العالم، متقدمة بذلك على إيران وسوريا وكوريا الشمالية.