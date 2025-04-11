أميركا تنفذ 11 غارة على مواقع حوثية في صنعاء

مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات "يو اس اس هاري ترومان" في البحر الأحمر لضرب الحوثيين أمس السبت

شنت الطائرات الأميركية 11 غارة على مواقع ومخابئ أسلحة حوثية في العا صمة صنعاء، في استمرار للحملة الجوية الأميركية على مواقع الحوثيين في اليمن.

واستهدفت تلك الغارات، اليوم الجمعة، مديرية “بني حِشِيِش” شمال شرقي العاصمة، وجبلي “فَج عطٌان” و”نُقُم”، وضاحية “حَاوِر” بمديرية “هَمْدَان” شمال العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام حوثية.

ثكنة سرية

فيما كشفت مصادر العربية/الحدث أن خمس غارات استهدفت معسكرا تسيطر عليه جماعة الحوثي في بني حشيش، وغارة واحدة على موقع في جبل نقم شرق المدينة، وثلاث غارات ضربت مخزنا للصواريخ في جبل “فج عطان” غرب مدينة صنعاء.

كما طالت غارتان ثكنة حوثية سرية في إحدى المزارع بمنطقة حاور التابعة لمديرية همدان شمال صنعاء.

ومنذ منتصف مارس/آذار2025، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية على السفن التجارية في البحر الأحمر “تضامنا مع غزة”، وفق تعبير الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، بعد تعليق دام أشهرا.

في المقابل، استأنفت الولايات المتحدة شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، مؤكدة أنها لن تتهاون في وجه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.