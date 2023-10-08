الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
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أميركا تُطمئن إسرائيل عسكريًا.. وحماس تردّ "تحرّكاتكم لا تُخيفنا"

منذ 9 دقائق
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بأنّ مساعدات إضافية للقوات الإسرائيلية في طريقها الآن إلى تل أبيب، على أن يليها المزيد في الأيام المقبلة.

كما أشار البيت الأبيض إلى أنّ بايدن ونتنياهو بحثا اتخاذ حماس رهائن، وتعهدا بالبقاء على اتصال منتظم خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في وقت، كشف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الأحد، أنّ الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات الهجومية جيرالد فورد والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك اليوم الأحد.

كما سترسل وزارة الدفاع “البنتاغون” طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

بالمقابل، ردّت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على الإعلان الأميركيّ على وجه السرعة، مشيرة إلى أنّ “تحريك حاملة الطائرات الأميركية لا يخيفنا وعلى الإدارة الأميركية أن تدرك عواقب هذه الخطوة”.

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