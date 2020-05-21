أميركا تُنهي الإغلاق… وتصعّد ضد الصين

في خطوة رحّبت بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقطاع الأعمال، أنهت الولايات المتحدة الإغلاق جزئياً، حيث خففت كل الولايات الخمسين في البلاد، أمس، الإجراءات الاحترازية المتخذة منذ 8 أسابيع.

وظهر نائب الرئيس مايك بنس برفقة حاكم ولاية فلوريدا في أحد مطاعم أورلاندو التي أعادت فتح أبوابها أمس، وهو ما طمأن كثيرين وأثار انتقادات آخرين لتجاهله (بنس) ارتداء كمامة، بينما حذّر خبراء الصحة من التسرع بتخفيف الإجراءات الاحترازية،

وفي خطوة أخرى تشجع العودة إلى الحياة ما قبل الوباء، يدرس الرئيس الأميركي استضافة قمة غير افتراضية لـ«مجموعة الدول الصناعية السبع» في منتجع كامب ديفيد، في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»: «الآن بعدما بدأت أمتنا العودة إلى العظمة، أدرس تغيير ترتيبات (قمة) مجموعة السبع لتكون في الموعد ذاته أو موعد قريب، (…) بمنتجع (كامب ديفيد) الأسطوري». وأضاف: «الأعضاء الآخرون بدأوا كذلك العودة (للحياة الطبيعية)، ستكون إشارة عظيمة للجميع، العودة للحياة الطبيعية!».

في غضون ذلك، صعّد ترمب هجومه على الصين أمس، وقال إن «عدم كفاءتها» في إدارة أزمة فيروس «كورونا المستجدّ» تسبب في «قتل» عدد كبير من الأشخاص في العالم.

وكتب ترمب في تغريدة: «معتوه في الصين نشر بياناً اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص». وأضاف: «أكون ممتناً لو توضحون لهذا الأحمق أن عدم كفاءة الصين، ولا شيء آخر، تسبب في عملية القتل الجماعية العالمية هذه!».

في سياق متصل، حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، من أنه «لا يزال أمامنا الكثير لمواجهة وباء (كوفيد – 19)»، لافتاً إلى تسجيل المنظمة 106 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، في أعلى زيادة يومية منذ بداية الجائحة. وتجاوز عدد الإصابات العالمية 5 ملايين حالة أمس، فيما يلامس عدد المتعافين عتبة المليونين. أما عدد الوفيات، فتجاوز 325 ألفا.

وفي أفريقيا، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوباء ما زال في «أيامه الأولى»، داعيا إلى «تضامن عالمي» مع القارة.