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أميركا... جرحى جراء إطلاق نار في مركز تجاري بديلاوير ‏

منذ 3 دقائق
الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

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أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز ‏تجاري بولاية ديلاوير الأميركية، وفق ما أفادت “سكاي نيوز” ‏‏.‏

وذكرت شرطة ديلاوير، أن حادث إطلاق النار وقع في مركز ‏تجاري خارج مدينة ويلمنغتون مساء السبت.‏

ودعت شرطة ديلاوير عبر حسابها في تويتر المواطنين ‏لتجنب المرور في المنطقة التي يقع فيها المركز التجاري.‏

ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن وضع المصابين في الحادث، ‏لكنها قالت إنهم نُقلوا جميعا إلى مستشفى بالمنطقة لتلقي ‏العلاج الطبي.‏

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن منسق إدارة الطوارئ ‏في مقاطعة نيو كاسل بولاية ديلاوير ديف كاربنتر جونيور، ‏قوله إن العديد من وكالات إنفاذ القانون وغيرهم من رجال ‏الطوارئ موجودون في مكان الحادث بـ”كريستيانا مول” حيث ‏يجري التحقيق في الحادث.‏

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