الثلاثاء 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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أميركا: سنستخدم كلّ الوسائل لمنع التعاون العسكري بين روسيا وإيران

منذ 37 دقيقة
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

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أعلنت الخارجية الأمريكية أنّ واشنطن ستتخذ كل الوسائل المتوفرة لديها لمنع التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران.

وفي معرض حديثه عن إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد إيران بسبب تعاونها مع روسيا، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إنّ واشنطن “لا تستبعد أي خيارات”.

كما أضاف أن واشنطن تعتزم “اتخاذ كافة الإجراءات” لمنع إيران من توريد المنتجات العسكرية لموسكو، مشيرًا إلى أن “بين روسيا وإيران علاقات شراكة وثيقة في المجال الأمني والمجال العسكري”، مضيفًا أن “إيران أصبحت أهم مورد للمساعدات العسكرية الضرورية لروسيا، ولكن روسيا أيضا بدأت بتزويد إيران بالمساعدات في المجال الأمني”.

تابع: “وبالتالي نحن ندرس كافة الوسائل وكافة الصلاحيات وكافة القوانين ذات الشأن لمحاسبة المسؤولين عن ذلك”.

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