أميركا: لا نريد اتساع رقعة الصراع في المنطقة

ناقش رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، تشارلز براون، مع نظيره الإسرائيلي هرتس هاليفي تطورات الوضع الميداني إلى جانب خطوات تقوية الوضع العسكري في المنطقة وجهود تعزيز الردع الإقليمي.

وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية إن الإدارة الأميركية لا تريد اتساع رقعة الصراع في المنطقة، كما دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة إيران كي لا تتورط في الأزمة التي تشهدها إسرائيل.

وقال البنتاغون في بيان: رئيسا الأركان الأميركي والإسرائيلي بحثا خطوات تقوية الوضع العسكري الأميركي في المنطقة وجهود تعزيز الردع الإقليمي.

وعندما سئل عن رسالته إلى إيران، قال براون أمس الاثنين: “عدم التدخل”.

وأضاف لمجموعة صغيرة من الصحافيين المسافرين معه إلى بروكسل “نريد أن نبعث برسالة قوية للغاية. لا نريد أن يتسع هذا الأمر والمهم أن تعي إيران هذه الرسالة”.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أنّ لا نيّة لدى واشنطن “لنشر قوات أميركية على الأرض” لدعم إسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس.

وأضاف أنّ الرئيس جو بايدن سيحرص دائماً على حماية مصالح الأمن القومي لواشنطن في المنطقة والدفاع عنها.

كما أشارت إلى أن تل أبيب “تجد صعوبة بالغة في قبول ما يتردد في أجهزة المخابرات عن هزيمتهم على يد مجموعة فلسطينية”، وفق ما نقلت “رويترز”.

يذكر أن إيران لم تخفِ يوماً دعمها لحماس وتمويلها وتسليحها هي وحركة الجهاد الإسلامي.

وكانت إسرائيل شهدت السبت هجوما مباغتاً شكل أحد أكثر الهجمات دموية في تاريخها، إذ أدى إلى مقتل أكثر من 700، وأسر ما يفوق المئة بين جنود ومدنيين واقتيادهم إلى قطاع غزة من طرف عناصر حماس.