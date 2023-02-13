أميركا لمواطنيها: غادروا روسيا فورًا.. ولا تسافروا إليها

نصحت الولايات المتحدة مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور بسبب الحرب في أوكرانيا واحتمال تعرضهم لما وصفته بـ “الاعتقال التعسفي” أو “المضايقات” من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.

وقالت السفارة الأميركية في موسكو “ينبغي على المواطنين الأميركيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور.. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني”.

وأضافت السفارة: “لا تسافروا إلى روسيا”، وفقًا لما ذكرته رويترز.

هذا وتنصح الولايات المتحدة مواطنيها بشكل متكرر بمغادرة روسيا. وكان آخر تحذير علني في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية.

وقالت السفارة “اعتقلت أجهزة الأمن الروسية مواطنين أميركيين بسبب اتهامات زائفة واستهدفت المواطنين الأميركيين في روسيا بالاعتقال والمضايقات مع حرمانهم من المعاملة المنصفة والشفافة، كما أصدرت إدانات بحقهم في محاكمات سرية أو بدون تقديم أدلة ذات مصداقية”.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في كانون الثاني/ يناير، إنّ روسيا فتحت قضية جنائية ضد مواطن أميركي للاشتباه في قيامه بالتجسس.