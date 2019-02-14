أميركا: لم نتلق أي دعوة لمحادثات مع طالبان أفغانستان

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أكدت الخارجية الأميركية، الخميس، أنها لم تتلق أي دعوة رسمية لأي محادثات مع طالبان بشأن أفغانستان.

وأعلنت طالبان أنها ستجري جولة غير متوقعة مسبقا من المباحثات مع الولايات المتحدة في باكستان، الاثنين، قبيل جولة مخطط لها من المباحثات في قطر بعدها بأسبوع.

وستضم مباحثات قطر أيضا مجموعة من الرموز الأفغانية البارزة التي حضر العديد منها تجمعا مشابها في العاصمة الروسية في وقت سابق الشهر الجاري.

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وفي بيان صدر الأربعاء، لم يعلن تفسير على الفور للمباحثات غير المعلنة مسبقا، لكن باكستان ترزح تحت ضغط كبير لاستخدام نفوذها على طالبان لدفع المتمردين لمباحثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

وحتى الآن، رفضت طالبان أي لقاء مباشر مع حكومة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، لكن الضغط يتزايد لتتواجد ضمن دائرة المشاركين.

 

المصدر: – قناة العربية

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