أميركا.. مجلس النواب يدرس فرض حظر على النفط الروسي

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أمس الأحد، إن المجلس يدرس قانونا لحظر استيراد النفط الروسي، وأن الكونغرس يعتزم اعتماد عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع مساعدات لأوكرانيا، ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا

وقالت بيلوسي في رسالة إن “مجلس النواب يدرس حاليا قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي”.

وأضافت أن “مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية”.

وأكدت بيلوسي أن الولايات المتحدة مستمرة بـ”التزام صارم” تجاه الشعب الأوكراني، وفي وحدتها مع حلفائها. وقالت إن الولايات المتحدة تستطيع تقديم المساعدات العسكرية ومساعدة الحلفاء الذين سيزودون أوكرانيا بالطائرات الحربية.

ولامس سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة 140 دولارا، الأحد، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سُجّل في أغسطس 2008، عند 147.50 دولارا.

وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23:00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو، إلى 139.13 دولارا، قبل أن يتراجع.

وعند حوالي منتصف الليل بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 10.44 بالمئة عند 130.45 دولارا.