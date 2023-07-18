الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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أميركا مستمرة بدعم أوكرانيا: الهجوم المضادّ سيكون طويلًا وداميًا

منذ 38 ثانية
ميلي وأوستن خلال مشاركتهما في حدث افتراضي يهدف إلى تأمين دعم دولي لأوكرانيا

ميلي وأوستن خلال مشاركتهما في حدث افتراضي يهدف إلى تأمين دعم دولي لأوكرانيا

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أكد رئيس أركان القوات الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن لدى أوكرانيا احتياطًا كبيرًا من القوات المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في الهجوم المضاد على القوات الروسية.

وصرح مارك ميلي للصحافيين ردًا على سؤال عما إذا كان الهجوم المضاد يشهد تعثرًا، بأن الأوكرانيين يواجهون جنودًا روسًا أقاموا دفاعات صلبة تتجلى خصوصًا في حقول ألغام وأسلاك شائكة وخنادق.

لكنه أوضح أن لدى كييف “قوة قتالية كبيرة لم تشارك في القتال إلى اليوم”، مضيفًا أن الأوكرانيين “يتقدمون وسط حقول الألغام هذه، ببطء، في شكل متعمد وبثبات. وهذه معركة صعبة”.

واعتبر ميلي أنه “لا يزال مبكرًا جدًا” القول إن الهجوم المضاد أخفق، وقال أيضاً إن “الأمر سيكون طويلًا جدًا وصعبًا جدًا وداميًا”.

وإلى جانب ميلي، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن إثر مشاركتهما في حدث افتراضي يهدف إلى تأمين دعم دولي لأوكرانيا، أن الولايات المتحدة “مستمرة” في مساعدة قوات كييف.

وأوضح أنه يتم راهنًا تدريب وتسليح ثلاثة ألوية في ألمانيا، إضافةً إلى عمليات تدريب أخرى قائمة في المنطقة.

وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 42 مليار دولار منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير 2022.

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