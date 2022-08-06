أميركا: ملتزمون بالدفاع عن الفلبين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للفلبين اليوم الواقع في 6 آب 2022 أن الولايات المتحدة ستهرع للدفاع عنها إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بمعاهدة للدفاع المشترك.

وفي اجتماعات في مانيلا هيمن عليها التوتر بين الولايات المتحدة والصين الناتج عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، قال بلينكن إن الاتفاقية الدفاعية التي وقعت قبل 70 عاما مع الفلبين “صلبة كالفولاذ”.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي “أي هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن والطائرات العامة من شأنه أن يُفعل التزامات دفاعية للولايات المتحدة بموجب تلك المعاهدة.

“الفلبين صديق وشريك وحليف لا يمكن الاستغناء عنه للولايات المتحدة”.

ويعد بلينكن أكبر مسؤول أمريكي يقابل الرئيس الجديد فرديناند ماركوس الابن، نجل الرجل القوي الراحل الذي ساعدته واشنطن على الفرار إلى المنفى في هاواي بعد انتفاضة عام 1986 التي أنهت حكمه الذي دام عقدين من الزمن.

وجاءت زيارة بلينكن للفلبين وسط تصاعد التوتر واللهجة العنيفة واستعراض القوة العسكرية الصينية حول تايوان نتيجة زيارة بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها.

وحاول ماركوس التقليل من حدة التصعيد الدبلوماسي حول تايوان وقال إنه يعتقد أن رحلة بيلوسي “لا تزيد من حدة” الوضع المتقلب بالفعل.

وأضاف “نحن على هذا القدر من التوتر منذ فترة طويلة، لكننا اعتدنا نوعا ما هذا الوضع”.

وتعد الفلبين نقطة ارتكاز للتنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، ويواجه ماركوس تحديا صعبا في موازنة العلاقات بين القوتين الرئيسيتين.

كما يواجه ضغوطا داخلية للوقوف في وجه الصين في بحر الصين الجنوبي، دون إغضاب قيادتها.