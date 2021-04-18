الأثنين 6 رمضان 1442 ﻫ - 19 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أميركا: ندعم التشيك في ردها على “أعمال روسيا التخريبية”

منذ ساعتين
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

A A A
طباعة المقال

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، بأن واشنطن تقف إلى جانب جمهورية التشيك في ردها على “الأعمال التخريبية على أراضيها من قبل روسيا”.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في تغريدة: “الولايات المتحدة تقف إلى جانب جمهورية التشيك في ردها الحازم على الأعمال التخريبية الروسية على الأراضي التشيكية”.

وأضاف: “يجب أن نتصرف بحزم للرد على الإجراءات الروسية التي تهدد سلامة الأراضي أو أمن الطاقة أو البنية التحتية الحيوية لحلفائنا وشركائنا”.

وأعلنت الحكومة التشيكية، أمس السبت، طردها 18 دبلوماسيا روسيا تابعين لسفارة موسكو لدى براغ زاعمة أنهم “ضباط في هيئة الاستخبارات الخارجية والإدارة العامة للاستخبارات الروسية”.

وقالت السلطات التشيكية إن هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل كشف ملابسات جديدة لحادث انفجار مستودع ذخيرة في مدينة فربيتيتسيه عام 2014، حيث ادعت براغ أنه حصل بمشاركة من عناصر الاستخبارات الروسية.

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا أعربت فيه عن احتجاج شديد اللهجة على هذه الخطوة “المتخذة بذرائع لا أساس لها ومصطنعة”، قبل أن تستدعي السفير التشيكي لديها في وقت سابق من اليوم الأحد، وذلك بحسب RT

    المزيد من أخبار العالم

    أنتوني فاوتشي
    فاوتشي يتوقع إلغاء تعليق لقاح “جونسون آند جونسون” في أميركا
    حادث قطار طوخ في مصر
    مصر.. مقتل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ
    منشاة نطنز
    هجوم نطنز يفجر “أزمة ثقة” بين الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جزر المالديف
    كارثة حقيقية.. المحيط يبتلع جزر المالديف
    مشروب التمر الهندي له فوائد عديدة
    احرص على تناوله.. فوائد مذهلة لمشروب “التمر الهندي”
    موظفة صينية تضرب مديرها في العمل
    بالفيديو: رد “صاعق” من موظفة بعد تحرش مديرها بها