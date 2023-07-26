أميركا: نعمل مع أوروبا لتصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البر

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة تصدير الحبوب من أوكرانيا عن طريق البر.

وقال كيربي في إحاطة صحافية، الأربعاء، معلقًا على خيارات نقل الحبوب الأوكرانية بعد إنهاء “صفقة الحبوب”: “نحن نعمل مع حلفائنا في الاتحاد الأوروبي، ونعمل مع أوكرانيا وشركاء آخرين في أوروبا لمعرفة ما إذا كانت هناك طرق لإيصال الحبوب إلى الأسواق عن طريق البر”، معترفًا أنه “لن يكون بنفس الكفاءة على أي حال”، وفق وكالة “تاس” الروسية.

يذكر أن مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوش فويتشوفسكي كان كشف، الثلاثاء، أن التكتل مستعد لتصدير جميع السلع الزراعية الأوكرانية تقريباً عبر ممرات التضامن.