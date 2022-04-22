الجمعة 21 رمضان 1443 ﻫ - 22 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أميركا وأورويا يحذران الصين.. دعمكم لموسكو سيكون له “عواقب”!

منذ 15 دقيقة
الاتحاد الأوروبي والصين

الاتحاد الأوروبي والصين

A A A
طباعة المقال

اعتبر الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو ونائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، أن موسكو تتحمل المسؤولية الكاملة عن التأثير السلبي العالمي بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع واشنطن أن الجانبين أكدا الاستمرار في حث الصين على “عدم الالتفاف أو تقويض” العقوبات المفروضة على روسيا.

كما شدد الجانبان على أن دعم بكين لموسكو سيكون له “عواقب” على العلاقات مع الصين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على ضرورة إبقاء الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة إذا ساهم الحوار في إنقاذ حياة المزيد من المدنيين.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع إذاعة محلية أنه سيواصل الحوار مع الرئيس بوتين حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

وكشف الرئيس الفرنسي أن أهم أهدافه من خلال حواره المستمر مع بوتين هو محاولة الوصول إلى ماريوبول من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وإخراج المدنيين.

بدوره، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس على ضرورة تجنب اندلاع حرب نووية. وأكد شولتس في تصريحات لصحيفة “دير شبيغل” أن تجنب التصعيد مع حلف الناتو أولوية قصوى بالنسبة لألمانيا، مشيراً إلى أنه ليس مبرراً أن تصبح ألمانيا والناتو طرفين في الحرب بأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني إن حظر النفط الروسي لن ينهي الحرب في أوكرانيا، وشدد على ضرورة توقيع اتفاقية سلام تمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها في المستقبل.

    المزيد من أخبار العالم

    مجموعة العشرين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تصريح كندي “لافت”.. من المستحيل التعاون مع روسيا في مجموعة العشرين
    مناطقشرق أوكرانيا أصبحت مركز الحرب الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مسؤول أوروبي كبير يكشف عن فترة الحسم في حرب أوكرانيا
    البنك الدولي
    انسحاب مسؤولي مجموعة السبع من اجتماع البنك الدولي مع بدء مداخلة مسؤول روسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مركز الفلك الدولي بأبوظبي يكشف أن أول أيام عيد الفطر سيكون الاثنين
    مركز الفلك الدولي بأبوظبي يكشف عن أول أيام عيد الفطر
    الدولار
    الدولار الأسود يحلّق مجدداً… والسبب؟
    حريق هائل قرب مبنى دار الفتوى في عائشة بكار
    بالفيديو.. حريق هائل قرب مبنى دار الفتوى في عائشة بكار