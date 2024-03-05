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أميركا والأردن نفذتا إسقاطاً جوياً جديداً للمساعدات إلى غزة

منذ 21 دقيقة
جانب من إسقاط جوي للمساعدات على قطاع غزة

جانب من إسقاط جوي للمساعدات على قطاع غزة

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قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة والأردن نفذتا إسقاطا جويا جديدا للمساعدات الإنسانية إلى غزة الثلاثاء لتسليم أكثر من 36800 وجبة للفلسطينيين.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، والمدعوم من الولايات المتحدة، في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء.

وفي وقت سابق كشف قيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوكالة رويترز، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يعقد قادة من الحركة مزيدا من المحادثات في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين ضمن المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولم تذكر رويترز اسم القيادي في حركة حماس.

وانهارت اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، محادثات استضافتها القاهرة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووسطاء بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بينما تبقت أيام فقط لوقف القتال قبل أن يحل شهر رمضان.

وقال باسم نعيم القيادي الكبير في حماس لرويترز إن الحركة قدمت مقترحها بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الوسطاء خلال يومين من المحادثات وتنتظر الآن ردا من الإسرائيليين الذين غابوا عن هذه الجولة.

وأضاف نعيم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو لا يريد اتفاقا، والكرة في ملعب الأمريكان” للضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق.

وتمتنع إسرائيل عن التعليق علنا ​​على محادثات القاهرة.

    المصدر :
  • رويترز

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