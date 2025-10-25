أميركا والصين تسعيان لتجنب التصعيد في الحرب التجارية

سيلتقي كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في كوالالمبور السبت في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما وضمان عقد اجتماع هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وستسعى المحادثات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى إيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية وغيرها من القيود التجارية بدءا من الأول من نوفمبر\تشرين الثاني، ردا على توسيع الصين نطاق ضوابط التصدير على المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة.

وأدت أحدث الإجراءات، التي تشمل أيضا قائمة تصدير سوداء أمريكية موسعة تشمل آلاف الشركات الصينية الأخرى، إلى تعطيل هدنة تجارية حساسة صاغها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ على مدى أربعة اجتماعات سابقة منذ مايو\أيار.

وسيحاول المسؤولون الثلاثة اليوم السبت تمهيد الطريق أمام ترامب وشي للاجتماع يوم الخميس المقبل في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا الجنوبية.

وقدمت الحكومة الماليزية والجانبان الأمريكي والصيني تفاصيل قليلة جدا عن اجتماع كوالالمبور أو أي خطط لإطلاع وسائل الإعلام على النتائج.

وقد يعلن ترامب بعض من هذه التفاصيل، ومن المقرر أن يصل إلى العاصمة الماليزية غدا الأحد.