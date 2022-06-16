أميركا والصين تناقشان المخاوف المتزايدة بشأن تجربة نووية من كوريا الشمالية

أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي “جيك سوليفان” بأن بلاده ناقشت مع الصين المخاوف ‏المتزايدة بشأن تجربة نووية كورية شمالية محتملة.‏

وفي جلسة مناقشة على الإنترنت، استضافها مركز الأمن الأمريكي الجديد، أكّد سوليفان مخاوف أميركا بشأن ما سيكون سابع تجربة نووية لكوريا الشمالية، وفقا لوكالة “يونهاب” الكورية.

وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، بعد لقاء جمعه مع رئيس مكتب الشؤون الخارجية لحزب الجالية الصينية في أوروبا، يانغ جيه تشي.

وعندما سُئل جيك سوليفان عما إذا كان هناك أي إجماع بين أميركا والصين بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والاستفزازات الكورية الشمالية، أجاب: “دعونا نرى كيف تسير الأمور، لكن كلا الموضوعين ظهر في المناقشة التي أجريتها مع يانغ”.

في سياق متصل، قال نائب مساعد الرئيس ومنسق مجلس الأمن القومي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل، في وقت لاحق إن أميركا والصين أجريا مناقشات “مفصلة” و”صريحة”.

في جلسة لاحقة استضافتها مركز الأمن الأميركي الجديد، قال كامبل عن اجتماع جيك سوليفان مع يانغ جيه تشي: “لقد أجرينا مجموعة مفصلة وصريحة جدا من المناقشات بشأن أوكرانيا، وكوريا الشمالية، وجنوب شرق آسيا، واستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ، والإبقاء على خطوط الاتصال هذه مفتوحة، ومحاولة إزالة مناطق سوء التقدير المحتملة، ومحاولة التأكد من وجود روابط اتصال في حالة الإهمال أو سوء التقدير”.

وكانت الصين منعت إلى جانب روسيا قرارا اقترحته أمريكا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، والذي يسعى إلى فرض عقوبات جديدة وأكثر صرامة من مجلس الأمن على كوريا الشمالية، لإجرائها أكثر من 12 جولة من تجارب الصواريخ الباليستية خلال العام الحالي.