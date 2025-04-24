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أميركا: يجب توقيع شراكة اقتصادية مع أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"

منذ ساعة واحدة
علم اوكرانيا

علم اوكرانيا

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أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الوزير سكوت بيسنت التقى برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ووزير المالية سيرغي مارشينكو الأربعاء، وشدد على ضرورة توقيع شراكة اقتصادية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

تقول واشنطن إنها ستتخلى عن جهود التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إذا لم تظهر بوادر واضحة على إحراز تقدم قريبا.

وبعد توصل الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى مذكرة تفاهم يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع إبرام اتفاق بشأن المعادن مع كييف هذا الأسبوع.

وكانت محاولة سابقة في فبراير قد فشلت بعد مشادة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترامب في المكتب البيضاوي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان “أكد الوزير بيسنت مجددا دعم الولايات المتحدة للسيادة الأوكرانية، وشدد على التزام الولايات المتحدة بضمان سلام دائم لشعبي أوكرانيا وروسيا”.

وأضافت “شدد الوزير بيسنت على ضرورة اختتام المحادثات الفنية وتوقيع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن”.

ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد من أوكرانيا التخلي عن طموحاتها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي والتنازل نهائيا عن المناطق الأربع التي خسرتها أمام روسيا والحد من حجم جيشها. وتقول كييف إن هذه المطالب تعادل المطالبة باستسلامها.

وتجدد التوتر بين ترامب وزيلينسكي يوم الأربعاء بشأن جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذ انتقد ترامب زيلينسكي لرفضه الاعتراف باحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 وشنت غزوا شاملا لأوكرانيا في 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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