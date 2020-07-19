أمير الكويت أجرى عملية جراحية صباح اليوم تكللت بالتوفيق والنجاح

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نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت قوله إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) أجرى عملية جراحية صباح الأحد “تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح”.

ولم تذكر الوكالة نوعية العملية الجراحية. وأعلنت الكويت السبت أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية وأن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيتولى بعض مهامه.

وقالت الوكالة السبت إن الشيخ صباح الذي يحكم الكويت منذ عام 2006 سيخضع لمجموعة من الفحوص الطبية لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.