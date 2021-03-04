أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة

ذكرت وسائل إعلام حكومية بالكويت، الخميس ،أن أمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الصباح توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن الغرض من زيارة الشيخ نواف الأحمد الصباح للولايات المتحدة هو إجراء “الفحوصات الطبية المعتادة”

وتأتي رحلة الشيخ نواف إلى الولايات المتحدة بعد أيام فقط من قيام رئيس الوزراء في البلاد بتعيين حكومة جديدة وسط أزمة مع البرلمان.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة https://t.co/KCZMsHM0uU#كونا #كويت pic.twitter.com/Vglo90VX7u — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 4, 2021

​وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر.

ودعا أمير الكويت، في كلمة له، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء متسلحين في ذلك بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام عملا بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية، كما دعا الحكومة الجديدة “إلى التطوير لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف عن كاهل المواطنين”.

وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل، كما ضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلي.