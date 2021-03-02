أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن رفع رئيس الحكومة المكلف الشيخ صباح خالد الصباح، إلى أمير البلاد أسماء الوزراء في التشكيل الجديد.

وقال الصباح في بيان صحفي نشره حساب مجلس الوزراء على تويتر إنه تم استحداث حقيبتين في الحكومة هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي داخل وخارج الجهاز الحكومي.

وأشار إلى أن وزارة الدولة لشون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعني بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن المرحلة تتطلب ذلك، بحسب “إرم نيوز”.