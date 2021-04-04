الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمير الكويت يهاتف ملك الأردن: ندعم قراراتكم لحفظ الاستقرار

4 - أبريل - 2021
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

A A A
طباعة المقال

جدد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، دعم بلاده للأردن في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أكد خلالها وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة.

وخلال المكالمة أعرب أمير الكويت عن دعم وتأييد بلاده لكل الإجراءات والقرارات التي اتخذها الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.

وشدد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح على أمن واستقرار الأردن من أمن واستقرار الكويت.

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقدیره لأمير الكويت على ھذه المبادرة الكریمة وھذا التواصل المجسد لأواصر العلاقات التاریخیة الراسخة التي تربط البلدین .

    المزيد من أخبار العالم

    عدد سكان الصين سيبدأ بالانخفاض بحلول العام 2025
    بكين في ورطة.. أزمة جديدة في المجتمع الصيني عام 2025!
    جيش تايوان
    تايوان ترد على تحركات الصين.. "سنرسل قواتنا بالشكل المناسب"
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    بايدن يرحب بهدنة اليمن ويعتبرها مهمة لكنها "ليست كافية" على المدى الطويل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان