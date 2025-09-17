أمير دولة قطر يصل إلى عمّان

وصل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، مطار ماركا في العاصمة عمان.

وتحظى زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الأردنية عمّان، بأهمية استثنائية. إذ تأتي في لحظة حرجة تمر بها المنطقة العربية، وسط ظروف أمنية وسياسية شديدة الحساسية.

وتأتي زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني للأردن، بعد يومين على انعقاد القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة، وبعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على قطر، الذي استهدف بغارة جوية مباني سكنية في العاصمة القطرية الدوحة ضمت قياديين من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبحسب مراقبين فإن توقيت الزيارة يضاعف من أهميتها، فهي ليست مجرد حدث دبلوماسي اعتيادي، بل تشكل محطة تاريخية تعكس عمق الروابط التي تجمع ما بين عمّان والدوحة، ولا تنفصل عن مخرجات القمة العربية الطارئة، ولا عن خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تلك القمة، حين ربط بين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف إسرائيل لقطر.