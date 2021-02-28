أمير قطر أجرى اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي.. وهذا ما دار بينهما

أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الأحد تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد أمير قطر دعمه للسعودية، حكومة وشعبا، “وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة، واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي”.

كما اطمأن أمير قطر خلال الاتصال على صحة ولي العهد السعودي، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وشدد الطرفان، في الاتصال الهاتفي، على ضرورة تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، وفق ما جاء في البيان القطري.