أمير قطر: المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر في غزة

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر في غزة ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.

وأكد خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أن ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات.

وسأل: “إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي؟”.

وقال: “لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ، من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين؟”.

وأضاف: “النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيما. وموقفنا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة”.

وطالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط، آملاً في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل”.

وتابع: “ماضون في دعم كل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين”، وندين بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة”.

وقال: “نطالب الأمم المتحدة بإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات، ولا يجب أن نبقى عند حدود الشجب والإنكار بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف العدوان”.