أمير قطر: عازمون على مواجهة إسرائيل!

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن عاصمة بلاده الدوحة تعرضت لهجوم غادر من جانب إسرائيل وهو انتهاك سافر، إذ فوجئ مواطنونا وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي الجبان، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي وقع “الاعتداء الغادر” ضد قادة حماس كانوا حينها يدرسون اقتراحاً أمريكياً تسلمته من الدوحة ومصر.

وذكر أمير قطر أن عاصمة بلاده تستضيف وفوداً من حركة حماس وإسرائيل في الدوحة، متسائلاً في الوقت ذاته عن سبب تفاوض إسرائيل مع قادة حركة حماس إذا كانت ترغب باغتيالهم.

وشدد الشيخ تميم بن حمد على أن بلاده عازمة على مواجهة العدوان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات القانون الدولي كافة للدفاع عن أنفسنا، كما قال، مشيراً إلى أن إسرائيل طرف لا يعترف بأي خطوط حمراء ولو قبلت مبادرة السلام العربية لوفرت مآسي لا تحصى.