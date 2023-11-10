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أمير قطر يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة

منذ 12 دقيقة
أمير قطر وولي العهد السعودي 

أمير قطر وولي العهد السعودي 

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الجمعة آخر التطورات في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الجانبين ناقشا “المستجدات الراهنة خاصة تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وجهود وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وكان أمير قطر قد التقى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الجمعة وسط آمال في التوسط لتهدئة العنف في قطاع غزة وتقديم المساعدات والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وقال بيان صادر عن مكتب السيسي إن الاجتماع بين الزعيمين سيتناول سبل تهدئة الوضع في غزة وتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع المحاصرين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتأتي زيارة الأمير لمصر بعد يوم من اجتماع رئيس الوزراء القطري مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في الدوحة لمناقشة معالم اتفاق إطلاق سراح المحتجزين ووقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.

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