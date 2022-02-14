أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أوراق اعتماد سفير روسيا الاتحادية الجديد دميتري دوغادكين، وذلك خلال استقبال خاص بالديوان الأميري.

وتسلم أمير قطر في المناسبة ذاتها، أوراق اعتماد أربعة سفراء آخرين لليمن والإكوادرو وفنلندا والتشيك.

سمو أمير البلاد المفدى يتسلم أوراق اعتماد كل من السيد بيكا فوتيلاين سفير جمهورية فنلندا، وسعادة السيد دميتري دو غادكين سفير روسيا الاتحادية، وسعادة السيد ياروسلاف سيرو سفير جمهورية التشيك، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري #قناhttps://t.co/OTJJroqH5D pic.twitter.com/AqkbuV7b8t — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 14, 2022

وكان الدبلوماسي الروسي وهو من مواليد عام 1967، قد عمل سفيرا لبلاده في سلطنة عمان من عام 2017 حتى نهاية 2021، فيما كان تولى رئاسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية بين عامي 2013 – 2017.

وكان دوغادكين قد عين يوم 09 نوفمبر 2021، بموجب مرسوم رئاسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للاتحاد الروسي لدى دولة قطر.

يشار إلى أن السفير الروسي الجديد في قطر، يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، ويحمل رتبة دبلوماسي ومبعوث فوق العادة ومفوض من الدرجة الأولى منذ عام 2019.