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أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد

14 - فبراير - 2022
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية

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تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أوراق اعتماد سفير روسيا الاتحادية الجديد دميتري دوغادكين، وذلك خلال استقبال خاص بالديوان الأميري.

وتسلم أمير قطر في المناسبة ذاتها، أوراق اعتماد أربعة سفراء آخرين لليمن والإكوادرو وفنلندا والتشيك.

 

وكان الدبلوماسي الروسي وهو من مواليد عام 1967، قد عمل سفيرا لبلاده في سلطنة عمان من عام 2017 حتى نهاية 2021، فيما كان تولى رئاسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية بين عامي 2013 – 2017.

وكان دوغادكين قد عين يوم 09 نوفمبر 2021، بموجب مرسوم رئاسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للاتحاد الروسي لدى دولة قطر.

يشار إلى أن السفير الروسي الجديد في قطر، يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، ويحمل رتبة دبلوماسي ومبعوث فوق العادة ومفوض من الدرجة الأولى منذ عام 2019.

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