الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن لبحث آخر التطورات في غزة

منذ 30 ثانية
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2023 9:57 مساءً
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

A A A
طباعة المقال

قال الديوان الأميري اليوم الأحد إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث “آخر تطورات الأوضاع في غزة”.

وأضاف الديون أن الأمير أكد خلال الاتصال “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس السبت 11\11\2023 لمناقشة الجهود الرامية لإجلاء المصابين بجروح خطيرة من غزة.

وأضاف المتحدث أن بلينكن ورئيس الوزراء القطري بحثا أيضا زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)
غزة تحت النار
أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يدعو لهدن إنسانية فورية في غزة
الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس
غزة تحت النار
مستشار الرئيس الفلسطيني: لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة والقدس
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
سوليفان: بايدن يريد إعادة العلاقات العسكرية مع الصين

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
طائرات مسيرة- أرشيفية
"سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
معاريف تتحدث عن "ضربة إسرائيلية شديدة" لحزب الله!