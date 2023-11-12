أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن لبحث آخر التطورات في غزة

قال الديوان الأميري اليوم الأحد إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث “آخر تطورات الأوضاع في غزة”.

وأضاف الديون أن الأمير أكد خلال الاتصال “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس السبت 11\11\2023 لمناقشة الجهود الرامية لإجلاء المصابين بجروح خطيرة من غزة.

وأضاف المتحدث أن بلينكن ورئيس الوزراء القطري بحثا أيضا زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.