الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمير قطر يعزي العاهل السعودي بوفاة الأمير نهار بن سعود

22 - ديسمبر - 2021
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

A A A
طباعة المقال

أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز يعزيه في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية أن عددا من كبار المسؤولين في قطر، بعثوا برقيات تعزية للملك سلمان، في وفاة الأمير نهار، ومن بينهم نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية-واس ، إن الصلاة على الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز ستكون بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

ونعى عدة أمراء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأمير نهار بن سعود،، داعين له بالمغفرة والرحمة، ولمحبيه بالصبر.

    المزيد من أخبار العالم

    مسيرات أوكرانية من طراز بيرقدار تي بي 2
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حملة تبرعات في بولندا لشراء "مسيرة" لأوكرانيا
    علم ليبيا
    المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطته لحل أزمة الانسداد السياسي
    إمدادات القمح
    الأردن يشتري 120 ألف طن قمح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة