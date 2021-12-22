أمير قطر يعزي العاهل السعودي بوفاة الأمير نهار بن سعود

أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز يعزيه في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية أن عددا من كبار المسؤولين في قطر، بعثوا برقيات تعزية للملك سلمان، في وفاة الأمير نهار، ومن بينهم نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.

سمو الأمير المفدى يعزي أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. https://t.co/NCdVtKSSKm — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 22, 2021

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية-واس ، إن الصلاة على الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز ستكون بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

ونعى عدة أمراء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأمير نهار بن سعود،، داعين له بالمغفرة والرحمة، ولمحبيه بالصبر.