أمير قطر يعين رئيسا جديدا لمجلس الوزراء

أدى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليمين القانونية أمام أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء، في تعديل وزاري أبقى فيه الأمير على وزيري المالية والطاقة في منصبيهما.

كان الديوان الأميري القطري أصدرا بيانا في وقت سابق اليوم جاء فيه أن الشيخ تميم قرر تعيين الشيخ محمد رئيسا لمجلس الوزراء بعد قبول استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني الذي كان يتولى المنصب منذ عام 2020. واحتفظ الشيخ محمد بمنصب وزير الخارجية الذي كان يشغله قبل توليه رئاسة مجلس الوزراء.

كما أبقى الشيح تميم على وزير المالية علي بن أحمد الكواري ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي في التعديل الوزاري، وهو الأول منذ استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وفي بيان منفصل، قال مكتب الشيخ تميم إن الأمير أعاد أيضا تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية القطري، وعين محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسا للمجلس ليحل محل الشيخ محمد.

ويتولى محمد بن عبدالرحمن آل ثاني منصب وزير الخارجية منذ عام 2016.

سمو الأميرالمفدى يصدر الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء#قنا pic.twitter.com/ORTvScdmgW — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 7, 2023