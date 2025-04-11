أمينة أردوغان تلتقي بعقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع.. وهذا ما تم بحثه

التقت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، نظيرتها السورية لطيفة الدروبي، في مركز نيست للمؤتمرات والمعارض، بمدينة أنطاليا التركية.

وجاء اللقاء على هامش النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق في وقت سابق الجمعة، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحثت السيدتان أردوغان والدروبي خلال اللقاء الأعمال المشتركة التي يمكن القيام بها بشأن النساء والأطفال في سوريا.

وبعد اللقاء، وقّعت الدروبي بيان النوايا الحسنة العالمي لـ”مشروع صفر نفايات” الذي فُتح أمام التوقيع عالميا في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، وكان الرئيس أردوغان أول من وقّعه.

وقامت الدرُوبي، وأمينة أردوغان، بعد ذلك بزيارة جناح بيت الثقافة الإفريقية، وأعربت عقيلة الرئيس السوري عن إعجابها بالمنتجات المعروضة في الجناح.

وفي منشور على منصة إكس، أشارت السيدة أمينة أردوغان إلى أنها بحثت مع الدروبي أهمية الجسور التي ستبنيها النساء من خلال الحوار والتضامن في عملية إعادة الإعمار.

وأعربت أردوغان عن شكرها لعقيلة الرئيس السوري على دعمها من خلال توقيعها بيان النوايا الحسنة العالمي لـ”مشروع صفر نفايات”.

وقالت: أتمنى أن تسهم هذه الاتصالات البناءة التي تنبع من أنطاليا في تعزيز السلام والتعاون في المستقبل.

جدير بالذكر أن أمينة أردوغان سبق أن استقبلت لطيفة الدروبي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة في 4 فبراير/ شباط الماضي.

Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ülkemizi ziyaret eden Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Görüşmemizde, Suriye’de kadınların ve çocukların yaşamına dokunacak ortak… pic.twitter.com/dcPzwxu2rt — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 11, 2025