أمين سر منظمة التحرير: جاهزون لإدارة قطاع غزة "ما بعد حماس"!

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، (الخميس 9-11-2023)، إنهم جاهزون لإدارة قطاع غزة بعد مرحلة حماس.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الشيخ قوله إن السلطة الفلسطينية أبلغت واشنطن انفتاحها على القيام بدور في مرحلة ما بعد حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوزير الخارجية الأمريكية رغبتهم بالقيام بالدور المنوط بهم بعد القضاء على حركة حماس في غزة.

واعتبر نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري أن ما يتداول في هذه الأيام حول مرحلة “ما بعد حماس”، هو “أوهام”، وقال: يجب أن تبحث أمتنا مرحلة ما بعد الاحتلال والمقاومة ستنتصر.

ويشغل الشيخ منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC) التي تعتبر صلة الوصل الرسمية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية. بالإضافة إلى كونه المشرف المفوّض من الحكومة الفلسطينية لبرنامج إعادة إعمار غزة.