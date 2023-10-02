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أمين عام أوبك: المنظمة متفائلة بشأن الطلب على النفط

منذ 58 دقيقة
أوبك

أوبك - تعبيرية

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أعرب الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص اليوم الاثنين، في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي أن أوبك متفائلة بخصوص الطلب وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديدا لأمن الطاقة.

وأكد الغيص أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط ستأتي بنتائج عكسية.

وقال “لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قويا بشكل كبير هذا العام كما كان في العام الماضي”، مشيرا إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة.

وقال “طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مرارا وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع”.

    المصدر :
  • رويترز

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